Радимов отреагировал на продление «Зенитом» контрактов с Кержаковым и Ерохиным

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о продлении петербургским клубом контрактов с вратарём Михаилом Кержаковым и полузащитником Александром Ерохиным.

«Кержаков на роль третьего вратаря подходит: свой парень, ко всем победам причастен. Я думаю, он и сам свою роль понимает.

Ерохин, в принципе, тоже. Другое дело, что на его место можно было попробовать кого‑то из молодых. Но здесь есть гарантия. Гарантия для Семака в тренировочном процессе, выход на 5-10 минут в конце каких‑то матчей, когда нужно навязать борьбу. Вот для этого, наверное», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» продлил контракты с 35‑летним Ерохиным и 38‑летним Кержаковым до конца сезона‑2025/2026.