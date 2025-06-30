Аршавин рассказал о спаде в игре Дугласа Сантоса

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о форме бразильского защитника клуба Дугласа Сантоса после товарищеского матча с «Црвеной Звездой». В матче с «Црвеной Звездой» он получил красную карточку на 67-й минуте.

«На данный момент, думаю, форма Сантоса не тревожит. Он является оплотом той команды, которая сейчас есть в «Зените».

Обычно он играл на пять еще и с плюсом. То есть цемент сзади, а еще добавлял впереди. Сейчас он — добротный игрок. В игре с «Црвеной Звездой» его несколько раз обыграли. Мне кажется, что чуть в скоростёнке потерял. В поворотливости где‑то», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Контрактное соглашение бразильца с клубом рассчитано до 2027 года.