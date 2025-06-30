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Аршавин рассказал о спаде в игре Дугласа Сантоса

Аршавин рассказал о спаде в игре Дугласа Сантоса
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о форме бразильского защитника клуба Дугласа Сантоса после товарищеского матча с «Црвеной Звездой». В матче с «Црвеной Звездой» он получил красную карточку на 67-й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Энрике – 40'     2:0 Гонду – 63'     3:0 Энрике – 74'    
Удаления: дос Сантос – 67' / нет

«На данный момент, думаю, форма Сантоса не тревожит. Он является оплотом той команды, которая сейчас есть в «Зените».

Обычно он играл на пять еще и с плюсом. То есть цемент сзади, а еще добавлял впереди. Сейчас он — добротный игрок. В игре с «Црвеной Звездой» его несколько раз обыграли. Мне кажется, что чуть в скоростёнке потерял. В поворотливости где‑то», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Контрактное соглашение бразильца с клубом рассчитано до 2027 года.

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