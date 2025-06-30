США обыграли в серии пенальти Коста-Рику в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

В ночь с 29 на 30 июня мск на поле стадиона «У.С. Банк» в Миннеаполисе (Миннесота, США) завершился матч 1/4 финала плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Коста-Рики и США. Основное время встречи закончилась вничью — 2:2. Исход игры решила серия послематчевых 11-метровых ударов, в которой точнее были представители США — 4:3.

Счёт в матче с пенальти открыл защитник Коста-Рики Франсиско Кальво на 12-й минуте. На 37-й минуте американский полузащитник Малик Тилльман не реализовал 11-метровый удар. На 43-й минуте полузащитник сборной США Диего Луна сравнял счёт. В начале второго тайма американский нападающий Максимилиан Арфстен вывел свою команду вперёд. На 71-й минуте костариканский нападающий Алонсо Мартинес сравнял счёт. Победный пенальти на счету американского нападающего Дэмиона Даунса.

Таким образом, сборная США встретится с Гватемалой в полуфинале соревнования.