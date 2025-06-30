Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о «ПСЖ» перед четвертьфиналом КЧМ-2025

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

«Это будет ещё одна сложная игра». «ПСЖ провёл потрясающий сезон. Мы играли с ними в начале года и вышли победителями. Мы должны попытаться использовать эту энергию, это чувство в этой игре. Мы знаем, что это будет трудно. Мы чувствуем, что можем победить любого, когда находимся на своём уровне. Мы уже показали это на турнире. Это будет ещё одна сложная игра. Нам придётся хорошо восстановиться и подготовиться к ней», — приводит слова Кейна TNT Sports.

Напомним, на стадии 1/8 финала «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счётом 4:0. «Бавария», в свою очередь, одержала победу в матче с «Фламенго» со счётом 4:2.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в субботу 5 июля, начало – 19:00 мск.