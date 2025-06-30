Стали известны все полуфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ

Завершились все матчи 1/4 финала плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 года, по итогам которых определились все полуфинальные пары соревнований.

Так, сборная Гондураса одержала победу над национальной командой Панамы по итогам серии пенальти со счётом 1:1 (5:4 пен.). Мексика же обыграла сборную Саудовской Аравии со счётом 2:0. Национальная команда Гватемалы в серии пенальти одержала победу над сборной Канады (1:1, 6:5 пен.). А США вырвали победу у национальной команды Коста-Рики также в серии послематчевых 11-метровых ударов (2:2, 4:3 пен.).

Все пары полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ:

Гондурас — Мексика;

Гватемала — США.

Так, полуфинальные матчи состоятся уже третьего июля.