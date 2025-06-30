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Гаджиев рассказал, что тренер «Краснодара» Мусаев сказал игрокам «Динамо» Мх после драки

Гаджиев рассказал, что тренер «Краснодара» Мусаев сказал игрокам «Динамо» Мх после драки
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что сказал тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после драки футболистов в товарищеском матче между командами.

«Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры подошёл к нашим ребятам, пожал всем руки, сказал, что такое бывает, футболисты находятся под большими нагрузками, им не удаётся справиться с эмоциями, но хорошо, что «вы своей игрой дали нашим игрокам отличную таблетку от звездной болезни» после чемпионства. Достойные слова, я считаю. Мы со своими игроками тоже всё обсудили. Меры профилактики, которые могли принять, приняли», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского клуба.

Игра была остановлена из-за массовой потасовки. На 39-й минуте встречи, проходящей на поле академии краснодарского клуба, на поле выбежали практически все сотрудники обеих команд. Сам матч завершился победой «Краснодара» со счётом 4:1.

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