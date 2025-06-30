Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси опубликовал пост после вылета «Интер Майами» из КЧМ

Месси опубликовал пост после вылета «Интер Майами» из КЧМ
Комментарии

Звёздный форвард «Интер Майами» Лионель Месси выложил пост после разгромного поражения своей команды в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4) и вылета из соревнования.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Сегодня для нас завершается клубный чемпионат мира поражением от действующего победителя Лиги чемпионов. В «ПСЖ» есть люди, которых я ценю и рад был видеть снова.

Мы уходим с гордостью, ведь добились цели попасть в топ-16 турнира. Теперь сосредоточимся на МЛС и всём, что будет дальше», — написал Месси на своей странице в соцсетях.

Напомним, в четвертьфинале парижский клуб встретится с мюнхенской «Баварией». Матч состоится 5 июля, начало игры запланировано на 19:00 мск.

Материалы по теме
Фото
Кварацхелия опубликовал фото с Месси после победы «ПСЖ» в матче с «Интер Майами» на КЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android