Месси опубликовал пост после вылета «Интер Майами» из КЧМ
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Звёздный форвард «Интер Майами» Лионель Месси выложил пост после разгромного поражения своей команды в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4) и вылета из соревнования.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6' 2:0 Невеш – 39' 3:0 Авилес – 44' 4:0 Хакими – 45+3'
«Сегодня для нас завершается клубный чемпионат мира поражением от действующего победителя Лиги чемпионов. В «ПСЖ» есть люди, которых я ценю и рад был видеть снова.
Мы уходим с гордостью, ведь добились цели попасть в топ-16 турнира. Теперь сосредоточимся на МЛС и всём, что будет дальше», — написал Месси на своей странице в соцсетях.
Напомним, в четвертьфинале парижский клуб встретится с мюнхенской «Баварией». Матч состоится 5 июля, начало игры запланировано на 19:00 мск.
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