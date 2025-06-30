Месси опубликовал пост после вылета «Интер Майами» из КЧМ

Звёздный форвард «Интер Майами» Лионель Месси выложил пост после разгромного поражения своей команды в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4) и вылета из соревнования.

«Сегодня для нас завершается клубный чемпионат мира поражением от действующего победителя Лиги чемпионов. В «ПСЖ» есть люди, которых я ценю и рад был видеть снова.

Мы уходим с гордостью, ведь добились цели попасть в топ-16 турнира. Теперь сосредоточимся на МЛС и всём, что будет дальше», — написал Месси на своей странице в соцсетях.

Напомним, в четвертьфинале парижский клуб встретится с мюнхенской «Баварией». Матч состоится 5 июля, начало игры запланировано на 19:00 мск.