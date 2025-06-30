Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола ответил на слова Клоппа, который раскритиковал клубный чемпионат мира

Гвардиола ответил на слова Клоппа, который раскритиковал клубный чемпионат мира
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на критику бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в сторону клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Юрген и я много боролись, я знаю, откуда у него такие мысли. Мы много сражались в Англии, вместе участвовали во встречах с УЕФА, особенно в АПЛ, чтобы сделать календарь лучше, с качеством, с отдыхом для игроков и тренеров. Меня это не удивляет, я его понимаю и уважаю. У нас отличные отношения после всех этих лет соперничества, и я понимаю его позицию. Я бы тоже её защищал.

В то же время, у нас есть работа. ФИФА, УЕФА, АПЛ, Серия А… Мы, тренеры, не организуем турниры, у каждого своя роль. Те, кто это организует, хотят, чтобы мы здесь были и я уже говорил, что горжусь тем, что мы здесь. Потому что в конце концов многие критикуют этот турнир только потому, что не участвуют в нём или хотели бы участвовать», — приводит слова Гвардиолы ESPN.com.br.

В матче 1/8 финала «Манчестер Сити» встретится с «Аль-Хилялем».

Материалы по теме
«Не ожидал этого от Юргена». Стоичков – о словах Клоппа про клубный чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android