Венсан Компани высказался в преддверии матча с «ПСЖ» в 1/4 финала клубного чемпионата мира

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался в преддверии матча с «ПСЖ» в 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу. Игра пройдёт в субботу, 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Начало — в 19:00 мск.

«Посмотрим, что нам нужно для этой игры. Сейчас главное — отдохнуть. Нам нужно восстановить энергию. Две топовые команды сыграют друг с другом на большой сцене. Мы будем к этому готовы», – приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети X.

Напомним, в 1/8 финала клубного чемпионата мира «Бавария» обыграла бразильский «Фламенго» со счётом 4:2. «ПСЖ» оказался сильнее «Интера» Майами — 4:0.