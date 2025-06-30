Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венсан Компани высказался в преддверии матча с «ПСЖ» в 1/4 финала клубного чемпионата мира

Венсан Компани высказался в преддверии матча с «ПСЖ» в 1/4 финала клубного чемпионата мира
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался в преддверии матча с «ПСЖ» в 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу. Игра пройдёт в субботу, 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Начало — в 19:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрим, что нам нужно для этой игры. Сейчас главное — отдохнуть. Нам нужно восстановить энергию. Две топовые команды сыграют друг с другом на большой сцене. Мы будем к этому готовы», – приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети X.

Напомним, в 1/8 финала клубного чемпионата мира «Бавария» обыграла бразильский «Фламенго» со счётом 4:2. «ПСЖ» оказался сильнее «Интера» Майами — 4:0.

Материалы по теме
«Бавария» с «Фламенго» устроили шоу на КЧМ, а зарешал Кейн! Теперь ждём 1/4 финала мечты
«Бавария» с «Фламенго» устроили шоу на КЧМ, а зарешал Кейн! Теперь ждём 1/4 финала мечты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android