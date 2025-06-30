Селюк — о покупке «Серикспора» Садыговым: тема перегрета, клубом руководят прежние хозяева

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о приобретении Туфаном Садыговым клуба «Серикспор». Ранее Садыгов инвестировал в подмосковные «Химки».

— Я видел новости об этом, но многие выдают желаемое за действительное. Там ещё нет ничего конкретного. Командой руководят прежние хозяева, турецкий директор. Я это знаю, потому что у меня туда переходит футболист, но он не имеет отношения ни к Садыгову, ни к Юрану, ни вообще к РПЛ.

— То есть, вся эта история перегрета?

— Да, и сильно. Может, в мэрии есть какой-то россиянин, который это продавливает. Может, просто привлекают внимание к клубу. Всё-таки Туфан — известный человек, который работает в том числе в Турции. Такие объявления могут делать в том числе для рекламы команды. Чтобы привлекать футболистов, чтобы показывать, как всё хорошо у команды — сейчас придёт Туфан или Илон Маск. Поймите, в Турции информацию тоже нужно делить на 10, — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.