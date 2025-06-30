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«Инфраструктура чуть ли не дворовая». Футбольный аналитик — о том, что ждёт Юрана в Турции

«Инфраструктура чуть ли не дворовая». Футбольный аналитик — о том, что ждёт Юрана в Турции
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Аналитик «Анкарагюджю» Хассан Абдуллаев отреагировал на информацию о готовящемся переходе российского тренера Сергея Юрана в турецкий клуб «Серик Беледиеспор».

— Насколько в Первой лиге тяжело в плане логистики и инфраструктуры?
— Логистика достаточно удобная. Разве что в Эрзурум тяжеловато добирать, но это всё равно значительно легче, чем в России. А инфраструктура хромает. Хорошие стадионы только в больших городах — в них строили новые арены по государственной программе. Например, в Коджаэли или Сакарья, а вот в районных командах вроде Умрание или Пендик инфраструктура чуть ли не дворовая. С другой стороны, не могу сказать, что поля в плохом состоянии.

— А какой вообще сам футбол в Первой лиге?
— По большому счёту никто не делает ставку на техничную игру. Медленный темп, много борьбы за мяч. Всё строится на единоборствах. Из обороны особо никто не выходит низом — только длинные передачи верхом. Если кто-то забивает, то садится в оборону. Вкладываться в техничных футболистов невыгодно, потому что за победы и ничьи дают очень маленькие выплаты по сравнению с Суперлигой. Трансляции почти ничего не приносят — по сути, только букмекеры и федерация что-то платят, — сказал Абдуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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