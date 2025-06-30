Криштиану Роналду рассказал, станет ли тренером после завершения карьеры

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался по поводу будущего после завершения карьеры игрока.

«Я не тот человек, который мыслит стандартно. Я не лучше других футболистов, просто думаю по-другому. Могу честно сказать: тренерская карьера – не для меня. По крайней мере, не на ближайшие пять, десять или даже двадцать лет. Хотя в жизни всё может измениться.

Я приехал в Саудовскую Аравию не только играть в футбол. Я хочу помочь изменить страну, стать частью её трансформации. Да, я португалец, но сейчас я уже часть Саудовской Аравии», — заявил португалец в интервью клубному YouTube-каналу.

Раннее Роналду продлил свой контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций