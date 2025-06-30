«Ситуация не самая простая». Агент Чельцов — о Головине в «Монако» после подписания Погба

Футбольный агент Дмитрий Чельцов считает, что переход полузащитника Поля Погба в «Монако» может осложнить жизнь российского хавбека монегасков Александра Головина.

«Подписание Погба в «Монако» выгодно для всех. В Лигу 1 после потери топ-игроков, таких как Шерки, Ляказетт и Дэвид, приезжает действительно большая звезда, за которой станут следить во всём мире. Лишь бы не только как за персоной, но ещё и как за качественным футболистом. Главное, чтобы не было травм. Сам же Погба попал в команду, которая поборется за зону Лиги чемпионов. К тому же из-за её скромной фан-базы к нему не будет прессинга со стороны болельщиков. Как он мотивирован, заметно по реакции во время презентации.

Ситуация для Головина не самая простая. Сезон для него вышел, объективно, не самым лучшим. У него случались неплохие матчи, но в конце чемпионата, даже когда он был здоров, Хюттер делал ставку на других игроков. В центре поля есть Закария и Камара. Выше и на флангах — Аклиуш, Минамино, Бен-Сегир, Диатта. Тренер опирался на них, и «Монако» выполнил задачу без Головина. Компания и так солидная, и в неё вливаются Погба с Фати», — сказал Чельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.