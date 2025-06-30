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«Аякс» отстранил сразу семерых игроков от работы с первой командой

«Аякс» отстранил сразу семерых игроков от работы с первой командой
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Сразу семерым игрокам «Аякса» сообщили через WhatsApp об отстранении от тренировок с первой командой, пишет издание De Telegraaf.

По сведениям источника, технический директор Алекс Крус сообщил футболистам, что они не будут готовиться к сезону-2025/26 вместе с основой.

В данный список попали: вратарь Джей Гортер, центральный полузащитник Бранко ван ден Бомен, нападающий Кристиан Расмуссен, левый полузащитник Борна Соса, центральный полузащитник Кристиан Хлинссон, левый вингер Карлуш Форбш, а также нападающий Чуба Акпом.

По данным источника, клуб планирует продать всех семерых игроков, чтобы получить средства для усиления состава. Утверждается, что «Аякс» позволил этим игрокам пользоваться тренировочным полем и спортзалом только после обеда первой команды.

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