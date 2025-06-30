Агент Чельцов — о будущем Головина в «Монако»: не верю, что он готов уйти на повышение

Футбольный агент Дмитрий Чельцов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин не покинет французский клуб в ближайшее время.

«Если учесть высокую зарплату, трансферную стоимость и травматичность Александра, ему будет тяжело куда-либо уйти. Искренне не верю, что он способен уйти на повышение. Отправляться на понижение смысла тоже нет никакого. Он — один из старожилов команды. Для него идеальным вариантом было бы остаться и играть в «Монако» так долго, насколько это возможно. И только потом доигрывать в России или где-либо ещё.

Если у него будет мало игрового времени, вопрос, насколько он сам согласится на роль скромнее. Не лидера, каким он был в позапрошлом сезоне. Если судить по прошлому, перспективы на будущее выглядят не в его пользу. С учётом плотного календаря «Монако», игровое время у Головина будет», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.