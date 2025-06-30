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Рамос назвал двух форвардов, против которых ему сложнее всего игралось. В списке нет Месси

Рамос назвал двух форвардов, против которых ему сложнее всего игралось. В списке нет Месси
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Легендарный игрок мадридского «Реала», ныне выступающий за «Монтеррей», испанский центральный защитник Серхио Рамос рассказал, против каких нападающих ему было сложнее всего играть.

«Самуэль Это'О был большой проблемой, тоже могу сказать и о Златане Ибрагимовиче. Они создавали проблемы своей скоростью или физической силой», – приводит слова Рамоса Give me Sport.

Серхио Рамос — один из лучших защитников своего времени. Известен агрессивным стилем игры, лидерством и умением забивать важные голы. Наиболее прославился в «Реал Мадриде», где провёл 16 сезонов, выиграв 22 трофея, включая четыре Лиги чемпионов и пять чемпионатов Испании. Чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании. Отличался жёсткой игрой — рекордсмен по красным карточкам в Ла Лиге.

Самуэль Это'О и Златан Ибрагимович выступали, в частности, за «Барселону», а также ряд других клубов.

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