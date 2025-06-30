Рамос назвал двух форвардов, против которых ему сложнее всего игралось. В списке нет Месси

Легендарный игрок мадридского «Реала», ныне выступающий за «Монтеррей», испанский центральный защитник Серхио Рамос рассказал, против каких нападающих ему было сложнее всего играть.
«Самуэль Это'О был большой проблемой, тоже могу сказать и о Златане Ибрагимовиче. Они создавали проблемы своей скоростью или физической силой», – приводит слова Рамоса Give me Sport.
Серхио Рамос — один из лучших защитников своего времени. Известен агрессивным стилем игры, лидерством и умением забивать важные голы. Наиболее прославился в «Реал Мадриде», где провёл 16 сезонов, выиграв 22 трофея, включая четыре Лиги чемпионов и пять чемпионатов Испании. Чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании. Отличался жёсткой игрой — рекордсмен по красным карточкам в Ла Лиге.
Самуэль Это'О и Златан Ибрагимович выступали, в частности, за «Барселону», а также ряд других клубов.
Илия Топурия провёл тренировку с Серхио Рамосом