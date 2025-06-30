«Просто под руку попался». Александр Мостовой — о своей критике Гильермо Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о Гильермо Абаскале, который ранее тренировал красно-белых. Мостовой отметил, что никаких претензий к испанскому специалисту у него нет.

«Лично я против Абаскаля ничего не имею. Я всегда это говорил и отмечал, просто под руку он попался. Просто кто это и почему он пришёл в своё время в «Спартак»? Это глупо и смешно, когда он даже заявлял, что может возглавить сборную или ждёт приглашения от наших команд», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год. За этот период под его руководством красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение.