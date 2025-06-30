Фото выражения лица и эмоций Месси после четвёртого пропущенного гола от «ПСЖ» на КЧМ
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Звёздный форвард «Интер Майами» Лионель Месси был практически безэмоционален после четвёртого пропущенного гола своей команды от «Пари Сен-Жермен» во вчерашнем матче клубного чемпионата мира.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6' 2:0 Невеш – 39' 3:0 Авилес – 44' 4:0 Хакими – 45+3'
Фото: Кадр с трансляции
Фото: Кадр с трансляции
Напомним, «Интер Майами» уступил «ПСЖ». Игра завершилась со счётом 0:4. Она проходила в рамках 1/8 финала турнира. Таким образом, американский клуб покинул соревнования, а парижане прошли дальше, где сыграют с «Баварией», которая на той же стадии оказалась сильнее бразильского «Фламенго» (4:2).
Месси за четыре матча на турнире забил один гол, реализовав штрафной удар.
Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча
Комментарии
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