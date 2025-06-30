Фото выражения лица и эмоций Месси после четвёртого пропущенного гола от «ПСЖ» на КЧМ

Звёздный форвард «Интер Майами» Лионель Месси был практически безэмоционален после четвёртого пропущенного гола своей команды от «Пари Сен-Жермен» во вчерашнем матче клубного чемпионата мира.

Фото: Кадр с трансляции

Фото: Кадр с трансляции

Напомним, «Интер Майами» уступил «ПСЖ». Игра завершилась со счётом 0:4. Она проходила в рамках 1/8 финала турнира. Таким образом, американский клуб покинул соревнования, а парижане прошли дальше, где сыграют с «Баварией», которая на той же стадии оказалась сильнее бразильского «Фламенго» (4:2).

Месси за четыре матча на турнире забил один гол, реализовав штрафной удар.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча