Фаната «Атланты» вывесили фото лысого и беззубого Месси на матче «Интер Майами» — «ПСЖ»

29 июня в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира французский «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счётом 4:0. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. По ходу матча местные фанаты потроллили легендарного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Болельщики вывесили фото состарившегося, лысого и беззубого аргентинца. В углах баннера добавлены картинки с результатами трёх матчей «Интера» и «Атланты», в которых команда аргентинца потерпела поражение.

Фото: Скрин с трансляции

Напомним, на шестой минуте полузащитник парижан Жоау Невеш открыл счёт в матче с передачи Витиньи. На 39-й минуте Невеш оформил дубль с передачи Фабиана Руиса. На 44-й минуте защитник «Интер Майами» Томас Авилес забил в свои ворота и помог «ПСЖ» упрочить преимущество. На 45+3-й минуте Ашраф Хакими забил четвёртый гол и установил окончательный счёт в матче — 4:0.

«Интер Майами» покинул турнир, а «ПСЖ» в следующем раунде сыграет с «Баварией».

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