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Фаната «Атланты» вывесили фото лысого и беззубого Месси на матче «Интер Майами» — «ПСЖ»

Фаната «Атланты» вывесили фото лысого и беззубого Месси на матче «Интер Майами» — «ПСЖ»
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29 июня в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира французский «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счётом 4:0. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. По ходу матча местные фанаты потроллили легендарного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

Болельщики вывесили фото состарившегося, лысого и беззубого аргентинца. В углах баннера добавлены картинки с результатами трёх матчей «Интера» и «Атланты», в которых команда аргентинца потерпела поражение.

Фото: Скрин с трансляции

Напомним, на шестой минуте полузащитник парижан Жоау Невеш открыл счёт в матче с передачи Витиньи. На 39-й минуте Невеш оформил дубль с передачи Фабиана Руиса. На 44-й минуте защитник «Интер Майами» Томас Авилес забил в свои ворота и помог «ПСЖ» упрочить преимущество. На 45+3-й минуте Ашраф Хакими забил четвёртый гол и установил окончательный счёт в матче — 4:0.

«Интер Майами» покинул турнир, а «ПСЖ» в следующем раунде сыграет с «Баварией».

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