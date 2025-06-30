«Желаю ему всего наилучшего». Венсан Компани — о Лерое Зане

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани уважительно отозвался о полузащитнике Лерое Зане, который покидает мюнхенский клуб. Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Фламенго» (4:2) стал последним для Лероя в футболке «Баварии».

«Исключительно уважение испытываю к нему. Когда делишь раздевалку с кем-то, в этом есть нечто особенное. Мы многое выиграли вместе в «Манчестер Сити» и продолжали побеждать здесь. Мои отношения с ним навсегда останутся хорошими. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети X.

В сезоне-2024/2025 немецкой Бундеслиги 29-летний вингер провёл 30 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил пять результативных передач. Также на его счету 13 игр и один гол в Лиге чемпионов.