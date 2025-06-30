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Издание Give me Sport назвало лучшего футболиста мира на данный момент

Издание Give me Sport назвало лучшего футболиста мира на данный момент
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Английский портал Give me Sport составил список лучших игроков мира на данный момент. Первое место в нём занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Далее идут Усман Дембеле («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья Диас («Барселона»), Гарри Кейн («Бавария»), Роберт Левандовски («Барселона»), Винисиус («Реал»), Педри («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»).

В минувшем сезоне Ямаль сыграл в 55 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 18 голов и сделав 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.

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