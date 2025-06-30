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30 июня главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, UFC, клубный чемпионат мира

«Бавария» обыграла «Фламенго», ситуация с контрактом Коннора Макдэвида. Главное к утру
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Мюнхенская «Бавария» в ярком матче обыграла «Фламенго» на клубном чемпионате мира и вышла в 1/4 финала, в «Эдмонтон Ойлерз» сообщили об отсутствии переговоров о продлении контракта с Коннором Макдэвидом, звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что не планирует становиться футбольным тренером. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Бавария» победила «Фламенго» в матче КЧМ с шестью голами, отличились Кейн и Жерсон.
  2. В «Эдмонтоне» высказались о ситуации с контрактом Коннора Макдэвида.
  3. Криштиану Роналду рассказал, станет ли тренером после завершения карьеры.
  4. «Ты маленький придурок». Пимблетт оставил послание Царукяну.
  5. Оливейра опубликовал эмоциональный пост после нокаута от Топурии на UFC 317.
  6. Абрахам, который отклонил предложение «Зенита», перейдёт в «Бешикташ» — Романо.
  7. Инсайдер НХЛ: «Коламбус» предлагал Воронкова в обмен на защитника «Айлендерс».
  8. Стали известны все полуфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ.
  9. Дьёкереш отказался возвращаться в «Спортинг» на летние сборы.
  10. Сборная Бельгии стала чемпионом женского Евробаскета-2025, победив команду Испании.
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