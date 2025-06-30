«Бавария» обыграла «Фламенго», ситуация с контрактом Коннора Макдэвида. Главное к утру
Мюнхенская «Бавария» в ярком матче обыграла «Фламенго» на клубном чемпионате мира и вышла в 1/4 финала, в «Эдмонтон Ойлерз» сообщили об отсутствии переговоров о продлении контракта с Коннором Макдэвидом, звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что не планирует становиться футбольным тренером. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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- В «Эдмонтоне» высказались о ситуации с контрактом Коннора Макдэвида.
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