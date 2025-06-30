Гарри Кейн забил 40-й и 41-й голы за «Баварию» в текущем сезоне

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн забил 40-й и 41-й голы в сезоне. Форвард сделал дубль в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Фламенго» (4:2). Английский футболист забил 26 голов в Бундеслиге, 11 мячей – в Лиге чемпионов, один – в Кубке Германии, три – на клубном чемпионате мира.

Напомним, «Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона-2024/2025. В Лиге чемпионов команда Венсана Компани добралась до стадии 1/4 финала, где уступила «Интеру». Кейн выступает за мюнхенцев с лета 2023 года. Прежде форвард играл за лондонский «Тоттенхэм», воспитанником академии которого англичанин и является.