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Гарри Кейн забил 40-й и 41-й голы за «Баварию» в текущем сезоне

Гарри Кейн забил 40-й и 41-й голы за «Баварию» в текущем сезоне
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн забил 40-й и 41-й голы в сезоне. Форвард сделал дубль в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Фламенго» (4:2). Английский футболист забил 26 голов в Бундеслиге, 11 мячей – в Лиге чемпионов, один – в Кубке Германии, три – на клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Пульгар – 6'     0:2 Кейн – 10'     1:2 Жерсон – 33'     1:3 Горецка – 41'     2:3 Жоржиньо – 54'     2:4 Кейн – 73'    

Напомним, «Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона-2024/2025. В Лиге чемпионов команда Венсана Компани добралась до стадии 1/4 финала, где уступила «Интеру». Кейн выступает за мюнхенцев с лета 2023 года. Прежде форвард играл за лондонский «Тоттенхэм», воспитанником академии которого англичанин и является.

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