«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 июня, и в ночь на 1 июля пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира сыграют английский «Манчестер Сити» и саудовский «Аль-Хиляль». Команды будут играть на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 04:00 по московскому времени 1 июля.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Интер» — «Флуминенсе», которые также начнут свой матч сегодня в 22:00 мск.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: