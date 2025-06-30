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Манчестер Сити – Аль Хиляль: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 июня, и в ночь на 1 июля пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира сыграют английский «Манчестер Сити» и саудовский «Аль-Хиляль». Команды будут играть на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 04:00 по московскому времени 1 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Интер» — «Флуминенсе», которые также начнут свой матч сегодня в 22:00 мск.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

Турнирная сетка КЧМ-2025
Календарь КЧМ-2025

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:

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