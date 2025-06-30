Новичок «Ахмата» Касинтура рассказал, на какой позиции будет играть

Ангольский нападающий Эгаш Касинтура, перешедший в «Ахмат» из махачкалинского «Динамо», рассказал, на какой позиции будет играть в грозненской команде.

— К слову, узнал ли, на какой позиции тебя видит тренерский штаб на поле?

— Оценивая по сборам — одним из тройки полузащитников в атаке. Эта позиция для меня не новая, потому что я много раз играл в «Динамо» в этом амплуа. Я в принципе играл на многих позициях и поэтому: где меня тренер увидит на поле, там и буду стараться приносить пользу команде. Главное для нас всех — интересы всей команды, — приводит слова Касинтуры официальный сайт «Ахмата».

Напомним, ранее Касинутра выступал за мини-футбольный клуб из Сыктывкара. В 2021 году перешёл в ФК «Уфа», дебютировав в РПЛ летом того же года. Последние два сезона Эгаш находился в составе махачкалинского «Динамо». За клуб из Дагестана футболист провёл в общей сложности 65 матчей и забил девять голов.