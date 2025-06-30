В «Ливерпуле» заявили, что клуб поддерживают около 1 млрд человек

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер заявил, что за игрой «красных» следят около 1 млрд человек по всему свету. «Ливерпуль» — действующий чемпион Англии.

«Мы прекрасно понимаем глобальную мощь «Ливерпуля». Влияние клуба в мире на сегодняшний день является самым сильным в Премьер-лиге. Мы — единственный клуб АПЛ, который к марту 2025 года с августа 2024-го набрал более 500 млн просмотров на телевидении. В прошлом сезоне в социальных сетях мы получили 1,7 млрд взаимодействий. Это не уникальные взаимодействия, но всё равно огромное количество.

Многие американцы до сих пор не осознают глобальную силу футбола. Но мы думаем, что сейчас за «Ливерпулем» следит около 1 млрд человек по всему миру», — приводит слова Вернера This is Anfield.