Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ливерпуле» заявили, что клуб поддерживают около 1 млрд человек

В «Ливерпуле» заявили, что клуб поддерживают около 1 млрд человек
Комментарии

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер заявил, что за игрой «красных» следят около 1 млрд человек по всему свету. «Ливерпуль» — действующий чемпион Англии.

«Мы прекрасно понимаем глобальную мощь «Ливерпуля». Влияние клуба в мире на сегодняшний день является самым сильным в Премьер-лиге. Мы — единственный клуб АПЛ, который к марту 2025 года с августа 2024-го набрал более 500 млн просмотров на телевидении. В прошлом сезоне в социальных сетях мы получили 1,7 млрд взаимодействий. Это не уникальные взаимодействия, но всё равно огромное количество.

Многие американцы до сих пор не осознают глобальную силу футбола. Но мы думаем, что сейчас за «Ливерпулем» следит около 1 млрд человек по всему миру», — приводит слова Вернера This is Anfield.

Материалы по теме
«Ливерпуль» готов включить нападающего в сделку по покупке Марка Гехи — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android