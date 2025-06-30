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«С нами — тренер с характером!» «Крылья Советов» поздравили Адиева с днём рождения

«С нами — тренер с характером!» «Крылья Советов» поздравили Адиева с днём рождения
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» поздравили главного тренера команды Магомеда Адиева с днём рождения. Сегодня, 30 августа, российскому специалисту исполняется 48 лет.

«30 июня день рождения у главного тренера ПФК «Крылья Советов». Сегодня Магомеду Адиеву исполняется 48 лет! Поздравляем Магомеда Мусаевича и желаем ему здоровья, оптимизма и новых турнирных высот вместе с зелёно-бело-синими. Мы точно знаем, впереди у нас интересный сезон, с яркими играми и запоминающимися победами, ведь с нами — тренер с характером!», — написано в сообщении клуба.

Напомним, «Крылья Советов» завершили прошлый сезон на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. Командой руководил Игорь Осинькин, которого этим летом на посту главного тренера сменил Магомед Адиев.

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