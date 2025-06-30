Юрий Сёмин считает, что клубный чемпионат мира выиграет бразильская команда

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова», киевского «Динамо» и сборной России Юрий Сёмин считает, что клубный чемпионат мира по футболу выиграет бразильская команда.

«Кроме «ПСЖ», на клубном чемпионате мира есть «Манчестер Сити» и бразильские команды. Не считаю, что «ПСЖ» будет просто. Наоборот, думаю, что кто-то из бразильцев выиграет клубный чемпионат мира», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день на клубном чемпионате мира осталось несколько бразильских команд. Это «Палмейрас» и «Флуминенсе». Ранее из турнира выбыли «Ботафого» и «Фламенго».