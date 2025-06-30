Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ему тяжело, медленно набирает форму». Сергей Семак — о Луисе Энрике

«Ему тяжело, медленно набирает форму». Сергей Семак — о Луисе Энрике
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что вингер сине-бело-голубых Луис Энрике находится не в лучшем функциональном состоянии.

«Луису Энрике функционально сейчас тяжело, набирает [форму] он медленно через матчи, тренировки, работу, получает то игровое время, которое мы посчитаем нужным. Надеюсь, футболисты придут в хорошее состояние к официальным матчам», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Луис Энрике перешёл в «Зенит» в январе 2025 года. В минувшем сезоне 24-летний нападающий провёл 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также на счету нападающего три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.

Материалы по теме
Семак: к сожалению, у «Зенита» не получилось подписать Даку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android