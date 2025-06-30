Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ждать чудес у нас времени нет». В «Зените» ответили на вопрос о воспитанниках

«Ждать чудес у нас времени нет». В «Зените» ответили на вопрос о воспитанниках
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук сказал, что сине-бело-голубые не могут ждать чудес от молодых игроков, так как клуб является заложником результатов.

«Они [воспитанники] есть. Мы сейчас на этом сборе привлекаем к работе большое количество молодых игроков. Мы на каждый сбор берём молодых, лучших, мы хотим их использовать, смотрим на них долго. Но времени на то, чтобы ждать от них каких-то чудес, у нас нет. Потому что мы заложники результата, и мы не можем позволить себе то, что могут позволить себе другие клубы — дать молодым больше времени развиваться», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков после 30 туров. До этого «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА.

Материалы по теме
«Зенит» перенёс Петербург в Сочи — и разгромил «Црвену Звезду»! Соболев и Энрике — в огне
«Зенит» перенёс Петербург в Сочи — и разгромил «Црвену Звезду»! Соболев и Энрике — в огне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android