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Интернационале — Флуминенсе. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 30 июня

Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 30 июня
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30 июня пройдёт один матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025. Ещё одна встреча состоится в ночь на 1 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 на 30 июня (время — московское):

22:00. «Интер» — «Флуминенсе»;
4.00. «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».

На текущий момент в четвертьфинал соревнования уже вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ» и «Бавария».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. После завершения группового этапа борьбу за титул в формате плей-офф из одного матча продолжают 16 клубов, занявших первые и вторые места в своих квартетах.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка Клубного чемпионата мира 2025
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