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«Крылья Советов» объявили об уходе Гленна Бейла

«Крылья Советов» объявили об уходе Гленна Бейла
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Самарские «Крылья Советов» официально объявили об уходе 29-летнего крайнего защитника Гленна Бейла.

«За это время Гленн стал важной частью команды: надёжным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Он выучил русский язык и старался говорить на нём с партнёрами по команде, полюбил нашу страну, наш город и с уважением относился к нашим традициям. ПФК «Крылья Советов» благодарит за время, проведённое в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Нидерландский футболист выступал за российскую команду с лета 2021 года. За это время Бейл провёл 108 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами. В минувшем сезоне Гленн сыграл 24 встречи, записав на свой счёт один гол и одну передачу.

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