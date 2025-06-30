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Расписание матчей Братского кубка на 30 июня

Расписание матчей Братского кубка на 30 июня
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Сегодня, 30 июня, пройдёт один матч Братского кубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Расписание игрового дня Братского кубка на 30 июня (время — московское):

19:00. «Динамо» Москва — ОФК.

Все матчи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начнётся 30 июня и завершится 5 июля.

ОФК в прошедшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Сербии с 53 очками. «Партизан» расположился на второй строчке с 73 очками.

Московское «Динамо» завершило минувший чемпионат России на пятом месте, набрав 56 очков. ЦСКА занял третье место. Армейцы набрали 59 очков.

Календарь Братского кубка
Турнирная таблица Братского кубка
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