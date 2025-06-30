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Новичок «Ахмата» Касинтура обратился к болельщикам клуба

Новичок «Ахмата» Касинтура обратился к болельщикам клуба
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Ангольский нападающий Эгаш Касинтура, перешедший в «Ахмат» из махачкалинского «Динамо», обратился к болельщикам грозненского клуба.

— Что бы ты в завершение сказал болельщикам «Ахмата» в преддверии нового сезона?
— Хотел бы попросить их поддерживать нас с самых первых туров чемпионата. Нам очень важна их поддержка. Не все понимают, насколько болельщики влияют на результаты своей команды. Призываю их болеть за нас весь сезон, — приводит слова Касинтуры официальный сайт «Ахмата».

Напомним, ранее Касинутра выступал за мини-футбольный клуб из Сыктывкара. В 2021 году перешёл в ФК «Уфа», дебютировав в РПЛ летом того же года. Последние два сезона Эгаш находился в составе махачкалинского «Динамо». За клуб из Дагестана футболист провёл в общей сложности 65 матчей и забил девять голов.

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