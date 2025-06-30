Гвардиола — о календаре: будет катастрофа, мы будем измотаны, клубный ЧМ уничтожит нас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выходе команды в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025, а также высказался о плотном календаре футболистов.

«Календарь? Я стараюсь не думать об этом, иначе я бы очень переживал. Мы очень рады, что прошли в 1/8 финала, но самое главное, что игроки могут сказать себе: «О, мы можем сделать это снова». Мы можем быть агрессивной командой как с мячом, так и без него. После соревнований мы будем отдыхать столько, сколько позволит нам Премьер-лига, прежде чем возобновится чемпионат.

Матч за матчем, месяц за месяцем — и, может быть, в ноябре, декабре, январе… Это будет катастрофа, мы будем измотаны, клубный чемпионат мира уничтожит нас. Не знаю, такое случилось впервые в нашей жизни. Это не идеальная ситуация для тренера. Хотел бы я иметь два месяца на подготовку к следующему сезону? Да. Хотел бы я быть свежим и готовым к следующему сезону? Да, но такова ситуация. И мы заслужили оказаться здесь. Теперь, когда мы здесь, давайте сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Гвардиолы RMC Sport.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.