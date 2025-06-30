Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка продолжит карьеру в Турции

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка близок к назначению в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, Личка подпишет контракт с клубом в ближайшее время.

Напомним, Марцел Личка покинул «Динамо» в начале мая этого года. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге». Сейчас бело-голубых возглавляет Валерий Карпин, являющийся также главным тренером сборной России по футболу.

«Фатих Карагюмрюк» завершил прошлый сезон на третьем месте в Первой лиге Турции и, таким образом, поднялся в Суперлигу.