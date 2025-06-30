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Агент Лички подтвердил переговоры с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк»

Агент Лички подтвердил переговоры с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк»
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Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы экс-тренера «Динамо» Марцела Лички, подтвердил факт переговоров чешского тренерам с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк».

«Переговоры с «Фатих Карагюмрюк» действительно ведутся. К Марцелу обращались несколько клубов, пока он думает. Может, примет и это предложение», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее о вероятном переезде Лички в Турцию сообщал журналист Иван Карпов.

Напомним, Марцел Личка покинул «Динамо» в начале мая этого года. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге». Сейчас бело-голубых возглавляет Валерий Карпин, являющийся также главным тренером сборной России по футболу.

«Фатих Карагюмрюк» завершил прошлый сезон на третьем месте в Первой лиге Турции и, таким образом, поднялся в Суперлигу.

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