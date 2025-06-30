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Мануэль Нойер высказался о предстоящем четвертьфинале КЧМ-2025 с «ПСЖ»

Мануэль Нойер высказался о предстоящем четвертьфинале КЧМ-2025 с «ПСЖ»
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о предстоящем матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 5 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они — победители Лиги чемпионов. Мы встречались с ними лишь один раз в этом сезоне, дома. Атланта — большая арена, хороший стадион. Мы с нетерпением ждём эту игру. Мы постараемся изо всех сил. У них есть хорошие игроки на каждой позиции, но мы готовы, поскольку знаем их по этому сезону и, конечно, по финалу Лиги чемпионов», — приводит слова Нойера официальный сайт ФИФА.

На стадии 1/8 финала «Бавария» обыграла бразильский «Фламенго» (4:2), а «ПСЖ» оказался сильнее американского «Интер Майами» (4:0).

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