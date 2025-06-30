Игрок «Баварии» Горецка: матч с «Фламенго» оказался именно таким, как мы и ожидали

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с бразильским «Фламенго» (4:2), а также высказался о своём забитом голе.

«Я удивлён, что у меня было так много свободного пространства, когда я забивал гол. Я сумел контролировать мяч и попытался вложить немного силы в удар. Получилось неплохо, но, думаю, вратарь не смог как следует это увидеть. Это было приятное чувство.

Думаю, мы хорошо начали матч. Он оказался именно таким, как мы и ожидали. Игра была очень напряжённой, и было много ситуаций один в один. Мы смогли выиграть несколько важных мячей высоко на их половине поля и забили голы. Они действительно хорошо забили первый гол, но второй мяч был необязателен. Мы сохраняли спокойствие. На стадионе была напряжённая атмосфера, но мы сохранили владение мячом и в целом показали хорошую игру», — приводит слова Горецки официальный сайт ФИФА.