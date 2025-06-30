«Желаю всего наилучшего». Лерой Зане попрощался с «Баварией»

Полузащитник Лерой Зане, покидающий «Баварию», попрощался с мюнхенским клубом. Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Фламенго» (4:2) стал последним для Лероя в футболке «Баварии».

«Я прекрасно провёл здесь время. У меня были и взлёты, и падения. Теперь всё позади, но до конца я ещё этого не осознал. Желаю «Баварии» всего наилучшего. Они этого заслуживают», — приводит слова Зане Bayern & Germany в социальной сети X.

В сезоне-2024/2025 немецкой Бундеслиги 29-летний вингер провёл 30 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил пять результативных передач. Также на его счету 13 игр и один гол в Лиге чемпионов.