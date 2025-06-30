Дмитрий Ананко назвал клуб, который может удивить в Пути регионов Кубка России

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко предположил, что екатеринбургский «Урал» может лучше остальных команд Пути регионов выступить в розыгрыше Фонбет Кубка России в сезоне-2025/2026.

— С Пути Регионов может кто‑то удивить и высоко подняться в Кубке?

— Я думаю, да. «Урал» может преподнести сюрприз. И остальные команды, которые будут ставить задачу выхода в РПЛ, — сказал Ананко в эфире «Матч ТВ».

Первый раунд Пути регионов состоится 5-7 августа. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале минувшего розыгрыша армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)).