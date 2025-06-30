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Игрок «Баварии» Горецка поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в 1/4 финала КЧМ-2025

Игрок «Баварии» Горецка поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в 1/4 финала КЧМ-2025
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался о предстоящем матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 5 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они являются действующими обладателями Лиги чемпионов. Я уверен, что это будет ожесточённый матч. Мы уже обыгрывали их один раз в этом сезоне, так что можем подойти к этому матчу достаточно уверенно. Но у «ПСЖ» есть определённый импульс после триумфа в Лиге чемпионов, и они уверенно выиграли свой матч в 1/8 финала. Это будет отличная встреча», — приводит слова Горецки официальный сайт ФИФА.

На стадии 1/8 финала «Бавария» обошла бразильский «Фламенго» (4:2), а «ПСЖ» оказался сильнее американского «Интер Майами» (4:0).

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