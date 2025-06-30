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В «Зените» не исключают возвращение Дзюбы в клуб

В «Зените» не исключают возвращение Дзюбы в клуб
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев не исключает вариант возвращения Артёма Дзюбы в клуб, однако уже не в роли футболиста.

«Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба», — сказал Медведев «СЭ».

Напомним, Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 по 2022 год. В прошлом сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах за тольяттинский «Акрон» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 10 голов и семь результативных передач.

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