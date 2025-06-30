Президентом «Лиона» впервые в истории стала женщина

Новым президентом французского «Лиона» стала Мишель Канг. Ранее этот пост занимал американец Джон Текстор. Канг стала первой женщиной-президентом в истории клуба.

«Мишель Канг, которая входит в состав совета директоров «Лиона» с 2023 года, назначена председателем и президентом клуба. Она будет играть активную роль в поддержке исполнительного руководства «Лиона», в том числе возглавит процесс апелляции клуба [на исключение из Лиги 1]. Джон Текстор ушёл со своих руководящих постов в «Лионе», включая совет директоров», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Мишель Канг — американская бизнесвумен и инвестор. Она вошла в совет директоров «Лиона» в 2023 году и является третьим по величине акционером клуба, а также основным владельцем женской команды «Лиона».

Ранее стало известно, что «Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности по решению Национальной дирекции контроля и управления (DNCG).