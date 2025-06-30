Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президентом «Лиона» впервые в истории стала женщина

Президентом «Лиона» впервые в истории стала женщина
Аудио-версия:
Комментарии

Новым президентом французского «Лиона» стала Мишель Канг. Ранее этот пост занимал американец Джон Текстор. Канг стала первой женщиной-президентом в истории клуба.

«Мишель Канг, которая входит в состав совета директоров «Лиона» с 2023 года, назначена председателем и президентом клуба. Она будет играть активную роль в поддержке исполнительного руководства «Лиона», в том числе возглавит процесс апелляции клуба [на исключение из Лиги 1]. Джон Текстор ушёл со своих руководящих постов в «Лионе», включая совет директоров», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Мишель Канг — американская бизнесвумен и инвестор. Она вошла в совет директоров «Лиона» в 2023 году и является третьим по величине акционером клуба, а также основным владельцем женской команды «Лиона».

Ранее стало известно, что «Лион» понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности по решению Национальной дирекции контроля и управления (DNCG).

Материалы по теме
УЕФА поставил ультиматум «Лиону» для участия в Лиге Европы — L'Equipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android