Мантуан считает, что «Зенит» должен реабилитироваться после минувшего сезона РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан сказал, что его сине-бело-голубые должны постараться реабилитироваться после минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мы уверены в своих силах, доверяем друг другу и понимаем качества друг друга. Но мы должны продолжать работать, чтобы реабилитироваться после предыдущего сезона, в котором у нас не всё получилось. Мы хотим снова оказаться на вершине», — заявил Мантуан в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков после 30 туров. До этого «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА.