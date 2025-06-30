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Источник: Писарского подозревают в ставке на матч, в котором он получил красную карточку

Источник: Писарского подозревают в ставке на матч, в котором он получил красную карточку
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Нападающий «Сочи» Владимир Писарский оказался в эпицентре нового скандала. Футболист подозревается в нечестной игре. Вероятно, он сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2). При счёте 1:0 в пользу своей команды Писарский совершил опрометчивый и грубый фол в центре поля. Владимир получил прямую красную карточку на 35-й минуте игры, после чего его команда проиграла.

Букмекеры дали сигнал в РФС, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на матч с «Пари НН». КДК рассмотрит данный вопрос на ближайшем заседании (3 июля).

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался об удалении Писарского так: «Тёмная история. Ни по спортивным, ни по человеческим качествам ни в какие ворота не лезет».

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