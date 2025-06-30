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Артём Дзюба назвал имена трёх лучших футболистов прошедшего сезона РПЛ

Артём Дзюба назвал имена трёх лучших футболистов прошедшего сезона РПЛ
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36-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба назвал трёх лучших футболистов прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги по своему мнению.

«Первый — Агкацев, второй — Сперцян, третий — Кордоба. Заслуженно, больше некого выделить», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, ранее РПЛ признала колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом минувшего чемпионата. Ещё один игрок «быков» Станислав Агкацев был признан лучшим вратарём турнира. Также свою награду получил Эдуард Сперцян. Капитан чёрно-зелёных в третий раз подряд стал лучшим полузащитником Российской Премьер-Лиги.

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