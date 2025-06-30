Владелец «Лиона» прокомментировал назначение Мишель Канг на пост президента клуба

Владелец «Лиона» Джон Текстор прокомментировал назначение Мишель Канг на пост президента команды.

«Я чрезвычайно горжусь нашими спортивными успехами в «Лионе», удачной перестройкой команды, которая после долгого отсутствия вернулась в европейские соревнования в каждом из последних двух лет. Я благодарен всем сотрудникам «Лиона» за их самоотверженность в это исключительно сложное время. Мишель — идеальный выбор для того, чтобы возглавить «Лион» на следующем этапе. Я полностью уверен в Мишель, и «Лион» станет сильнее под её руководством», — приводит слова Текстора пресс-служба клуба на официальном сайте.

Мишель Канг — американская бизнесвумен и инвестор. Она вошла в совет директоров «Лиона» в 2023 году и является третьим по величине акционером клуба, а также основным владельцем женской команды «Лиона».