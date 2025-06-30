Алексис Мак Аллистер рассказал, какую команду считает лучшей в мире

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал, что считает «ПСЖ» лучшей в мире командой. Отметим, что «ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов сезона-2024/2025, победив «красных» в 1/8 финала турнира. В итоге «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов.

«Это лучшая команда в мире. У «ПСЖ» есть всё: они очень дисциплинированные, они хорошо играют, они все бегают. Для меня они — лучшие», — приводит слова Мак Аллистера известной французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, в прошлом сезоне «ПСЖ» также стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Мак Аллистер выступает за «Ливерпуль» с 2024 года. Ранее аргентинец играл за «Брайтон».