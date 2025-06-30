Корниленко — о Тикнизяне: для «Црвены Звезды» это однозначно усиление

Бывший футболист «Крыльев Советов», «Зенита» и «Блэкпула» Сергей Корниленко высказался о переходе экс-защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в сербскую «Црвену Звезду».

«В «Локомотиве» он не вписывался в систему главного тренера. Наверное, не устраивала игра в обороне, потому что в атаке у него всегда всё было хорошо, а в обороне были результативные ошибки. Может, какие‑то внутренние моменты, не сложились отношения. В целом, наверное, пришёл тот момент, когда нужно что‑то поменять в своей карьере. Всё‑таки это игрок сборной. Он достаточно высокого уровня футболист. Если мы рассматриваем его в контексте «Црвены Звезды», для них это однозначно усиление», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

«Црвена Звезда» объявила о трансфере футболиста сборной Армении 22 июня. Сообщалось, что Тикнизян заключил со своим новым клубом контракт на три года. В составе «Црвены Звезды» защитник будет выступать под номером 71.

В минувшем сезоне на счету Наира Тикнизяна 33 встречи за «Локомотив» во всех турнирах. В них футболист отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.